Ион Кику посетил музыкальную школу в Шолданештах

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Премьер-министр совершил сегодня визит в музыкальную школу в Шолданештах. В здании, насчитывающем 130 лет, работают 13 преподавателей и обучаются 98 учеников.

Директор школы Сорина Чобану рассказала Кику историю учебного заведения и отметила важность заведения для Шолданешт, пишет moldpres.md. В ходе беседы Чобану обратилась за поддержкой правительства в ​​получении нового здания.

Культура требует большего внимания со стороны исполнительной власти. Я понимаю затраты музыкального образования и проблемы, с которыми сталкиваются школа и родители. Мы постараемся оказать вам необходимую поддержку, – заверил премьер.