Ион Кику посетил Бессарабский железнодорожный узел (ФОТО)

Ион Кику посетил Бессарабский железнодорожный узел (ФОТО)

В ходе прошлого визита в декабре 2019 года премьер-министр узнал от руководства ЖДМ об экономическом, техническом и материальном положении подразделений предприятия. Премьер потребовал погасить задержки по зарплате и разработать эффективный механизм преодоления кризиса.

В ходе последнего визита руководство ведомства сообщило главе исполнительной власти о благополучном разрешении ситуации с выплатой зарплат сотрудникам ЖДМ, а также о планируемом увеличении численности работников.

На железнодорожном узле “Бессарабка” будут размещены 12 локомотивов, приобретённых для ЖДМ в рамках проекта, финансируемого ЕБРР и ЕИБ. Здесь будет расположен и склад с запчастями, инструментами и оборудованием, необходимым для обслуживания локомотивов. Локомотивы прибудут к концу июля текущего года.

В ходе визита премьер-министр попросил руководство сосредоточиться на заботе о сотрудниках и инвестициях в повышение квалификации сотрудников, а также на модернизации инфраструктуры, повышении конкурентоспособности транспортных услуг и увеличении объёмов перевозок. Также Кику упомянул о необходимости модернизации участка железной дороги “Бендеры-Джурджулешты”.

Работы должны начаться как можно скорее. Бессарабский железнодорожный узел – важный сегмент всей железнодорожной инфраструктуры. Планируются крупные инвестиции: более 40 миллионов евро мы вложим в новые локомотивы, – уточнил глава кабмина.

В конце встречи Ион Кику поздравил женщин, работающих в компании, с наступающим Международным женским днём. Он поблагодарил их за преданность делу и пожелал дальнейших успехов.

 

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