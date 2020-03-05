Ион Кику пообещал помочь с возрождением школы искусств в Бессарабке

Ион Кику пообещал помочь с возрождением школы искусств в Бессарабке

В рамках визита в Бессарабку Ион Кику посетил сегодня школу искусств в этом городе. Она была сдана в эксплуатацию 45 лет назад, и с тех пор ни разу не ремонтировалась. 

Премьер побеседовал с директором учреждения, которая в подробностях рассказала о проблемах, с которыми сталкивается коллектив, и о том, как они решаются. Она также высказала свое видение капитального ремонта здания учреждения и озвучила, какие ресурсы для этого необходимы. Кроме того, была отмечена проблема отсутствия дидактических кадров, необходимость оборудования хореографического зала и других помещений.

– Мы рассмотрим возможность переезда школы в новое здание. Конечно, то помещение должно быть адаптировано под ваши условия, – сказал Кику, выразив благодарность педагогам за их каждодневный труд. 

Ион Кику также пообещал в сотрудничестве с местными властями рассмотреть возможности изыскания фондов для возрождения учреждения и создания лучших условий для учеников и учителей.

 

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