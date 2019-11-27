Ион Кику получил приглашение принять участие в саммите Центрально-Европейской инициативы

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Республике Молдова Валерией Бьяджотти.

В начале дискуссии премьер-министр Ион Кику высоко оценил дружественные и динамичные отношения, которые сформировались со временем на социально-экономическом сегменте между Республикой Молдова и Италией. Он поблагодарил за открытость и сотрудничество, а также за то, что в итальянском государстве проживает одно из самых многочисленных сообществ молдаван, передаёт moldpres.md.

В то же время глава правительства заявил, что нынешнее правительство прилагает все усилия для выполнения положений Соглашения об ассоциации и улучшения жизни граждан.

– Мы заинтересованы, в частности, довести до конца реформу юстиции, чтобы был избран объективный и неподкупный генеральный прокурор, чтобы все институты стали вновь функциональными. Это, по сути, является главным пожеланием тех, кто хочет инвестировать в нашу страну: справедливое правосудие и современная инфраструктура, – заявил Ион Кику.

Посол Италии в Молдове Валерия Бьяджотти выразила уверенность в том, что молдавско-итальянский политический диалог усилится и принесет больше пользы гражданам двух стран.

– Наши страны связаны во многих аспектах, и в связи с этим у нас есть много причин для углубления двусторонних отношений. Итальянское государство поддержит Республику Молдова на пути к европейской интеграции, в том числе во внедрении всех начатых реформ, – отметила она.

В конце встречи Валерия Бьяджотти передала приглашение от имени премьер-министра Итальянской Республики в адрес премьер-министра Иона Кику принять участие в саммите Центрально-Европейской инициативы, которая состоится в Риме 19 декабря.