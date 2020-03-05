Ион Кику побеседовал с местными властями и обсудил проблемы Чимишлийского района (ФОТО)

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Премьер-министр провёл рабочее заседание с представителями руководства Чимишлийского района, районными советниками, примарами, руководителями деконцентрированных служб и местными жителями.

Кику проинформировал собравшихся об изменении показателей национальной экономики и об успешном завершении программы с МВФ, пишет moldpres.md. Глава кабинета министров также поблагодарил экономических агентов за вклад в государственный бюджет.

На заседании поднималась тема инвестиций в дорожное строительство в 2020 году, инвестиции в строительство сетей водоснабжения и канализации, а также в уличное освещение. Ион Кику подчеркнул, что Молдова должна остановить отток населения, особенно молодёжи. Для этого должны быть созданы рабочие места, повышен уровень жизни во всех населённых пунктах страны.

В конце встречи премьер ответил на вопросы присутствовавших, среди которых – вопросы газификации и водоснабжения промышленного парка Чимишлии, проблема несанкционированного захоронения отходов, сбора и переработки твёрдых отходов, очереди для получения медицинских услуг, проблема медицинских работников в районной больнице и др. После заседания глава кабмина провёл приём жителей Чимишлийского района.