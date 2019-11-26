Ион Кику обсудил с послом Швеции в РМ активизацию сотрудничества между странами

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Премьер-министр Ион Кику сегодня встретился с послом Швеции в Республике Молдова Анной Либерг. Стороны обменялись мнениями об активизации молдавско-шведского сотрудничества.

Ион Кику рассказал о видении и направлениях, установленных правительством, которое он возглавляет, и подтвердил свою полную приверженность необходимым реформам и реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, отметив, что реформа правосудия является приоритетом. Премьер-министр также отметил многостороннюю техническую и финансовую помощь, предоставленную нашей стране Швецией, в том числе через Шведское агентство по международному сотрудничеству в целях развития, передаёт moldpres.md.

– Нам и впредь нужна поддержка, которая дает конкретные результаты, – сказал Ион Кику, подтвердив намерение правительства в значительной мере направить финансирование на развитие дорожной инфраструктуры.

Отдельная тема дискуссий касалась позиции правительства по экологической ситуации. Премьер сказал, что Молдова полностью поддерживает полезные инициативы по защите окружающей среды. Больше мер для этой цели будут также включены в План действий правительства. В то же время премьер приветствовал тот факт, что Швеция является долгосрочным партнером Молдовы в области продвижения гендерного равенства и прав женщин посредством политического диалога.

Стороны выразили готовность продвигать диалог на парламентском и правительственном уровне, а также в рамках “Восточного партнерства”, где Швеция является одним из государств-основателей. Анна Либерг поблагодарила премьер-министра за искренний диалог и подтвердила готовность своего государства и впредь поддерживать проекты в Республике Молдова, направленные на улучшение жизни граждан.