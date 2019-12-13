Ион Кику обсудил реформу юстиции с главой представительства Совета Европы в Кишиневе

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Премьер-министр Ион Кику сегодня встретился с главой представительства Совета Европы в Кишиневе Уильямом Массолином.

Премьер-министр отметил поддержку, оказанную Республике Молдова Советом Европы в последние годы, и заверил европейского чиновника, что правительство прилагает все усилия для выполнения именно тех шагов, которые включены в План действий правительства, пишет moldpres.md.

– Мы понимаем, что нам необходимо быстро продвигаться в области реформы правосудия, и в этом процессе нам нужна поддержка наших внешних партнеров. В ходе визита в Страсбург я проинформирую о приоритетах правительства, и мы постараемся обсудить совместные проекты по нескольким социальным и экономическим направлениям, – отметил Ион Кику.

Глава бюро Совета Европы в РМ Уильям Массолин подчеркнул отношения дружбы и сотрудничества между Советом Европы и нашей страной. Он выразил уверенность, что после визита молдавской делегации на следующей неделе в Страсбург откроются новые возможности для сотрудничества в широком спектре областей, таких как реформа правосудия, борьба с коррупцией, культура и образование.