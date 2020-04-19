Ион Кику обратился к жителям страны с поздравлением по случаю Пасхи

Ион Кику обратился к жителям страны с поздравлением по случаю Пасхи

Глава правительства выступил с праздничным посланием. 

– Каждый год пасхальные праздники приносят нам свет и покой, тепло и мир. На Пасху мы становимся добрее и внимательнее друг к другу. Мы привыкли ждать Пасху и чтить традиции. 

Но в этом году мы будем праздновать Пасху по-другому – спокойно. В этом году нам придется отказаться от многих традиций для нашего блага и блага наших близких. 

Под натиском эпидемии мы все учимся больше ценить жизнь и здоровье. Жизнь красива и в тишине, не только когда мы отмечаем многочисленные праздники. В условиях новой реальности спокойствие – наш лучший союзник. Эпидемия побуждает нас понять, как много мы можем сделать друг для друга, всего лишь сохраняя дистанцию и будучи в изоляции. Это небольшие усилия, которые мы можем приложить для того, чтобы сохранить самое важное, что у нас есть – жизнь.

Верю, что у нас есть достаточно мудрости, чтобы сделать правильный выбор в пользу того, что поистине важно. И верю, что у нас есть достаточно сил, чтобы преодолеть кризис и построить лучшее будущее. 

Желаю всем нам спокойствия и света в душе. Желаю нашим домам тепла и мира. Светлой и спокойной Пасхи, дорогие сограждане! – говорится в послании премьер-министра. 

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