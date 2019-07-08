Ион Кику назначен советником президента (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня встречу с Ионом Кику, специалистом в области публичных финансов, бывшим министром финансов. Глава государства неоднократно и публично давал высокие оценки его усилиям, направленным на повышение эффективности бюджетно-налоговой системы.

– Я основывался при этом на опыте совместной работы с господином Кику в 2005-2009 годах в команде госпожи Гречаный. Накопленный в те годы опыт, а также деятельность Иона Кику во Всемирном банке на протяжении многих лет – это именно те основания, которые позволили мне без колебаний одобрить его назначение на пост министра в декабре 2018 года. Несмотря на многие вызовы в бюджетной сфере за этот период, господин Кику вместе с командой профессионалов Министерства финансов сумел сохранить стабильность бюджетно-фискальной системы, – отметил президент на своей странице в соцсети.

В рамках беседы стороны обсудили вызовы для нынешней системы, связанные со спецификой 2019 года, в том числе необходимость проведения бюджетно-налоговой политики с целью повышения конкурентоспособности нашей экономики, успешную имплементацию закона о заработной плате в публичном секторе, а также другие назревшие реформы финансово-банковского сектора страны.