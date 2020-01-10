Ион Кику направил поздравления канцлеру Австрии

Ион Кику направил поздравления канцлеру Австрии

Премьер-министр Ион Кику направил поздравительное послание федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу.

Глава кабмина поздравил Курца с назначением на должность федерального канцлера Австрийской Республики и пожелал больших успехов и выдающихся достижений на этом высоком посту, пишет moldpres.md.

– Хочу заверить, что Молдова очень ценит отношения между нашими государствами. Выражаю благодарность за неизменно доброжелательное отношение Австрии к моей стране, а также уверенность в дальнейшем развитии этого отношения. Особо выражаю признательность за ценную поддержку, которую Австрия  последовательно и щедро оказывает в том, что касается политик развития и реформ, а также  благодарю за сохранение Молдовы в списке приоритетных государств по оказанию австрийской помощи. Убеждён, что совместными усилиями мы сможем укрепить двусторонний диалог. Позвольте еще раз выразить поздравления и пожелания успехов на высоком посту, и заверить в моём глубочайшем уважении, – отметил Ион Кику. 

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