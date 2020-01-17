Ион Кику направил поздравительное послание новому премьеру России Михаилу Мишустину

Премьер-министр РМ Ион Кику направил в четверг поздравительное послание новому главе кабинета министров РФ Михаилу Мишустину по случаю его избрания на этот пост. Кику выразил уверенность в том, что опыт, знания и энергия его российские коллеги будут в полной мере востребованы для выполнения высокой и ответственной должности, способствующей достижению цели непрерывного развития страны и благосостояния россиян.

– Пользуясь этой возможностью, подтверждаю готовность Правительства Республики Молдова поддерживать открытый и конструктивный диалог с коллегами из Российской Федерации по всему спектру тем двусторонней повестки. Уверен, что совместные усилия правительств обеих стран принесут ожидаемые результаты и значительный вклад в укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией, – отметил он.

В заключение Ион Кику пожелал Михаилу Мишустину больших успехов на новой должности и достижения поставленных целей.