Ион Кику изучил проблему водоснабжения населённых пунктов в пойме Прута (ФОТО)

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Премьер-министр посетил вчера село Обилены Хынчештского района, где вместе с местными органами власти и профильными министерствами изучил вопрос водоснабжения населённых пунктов в пойме реки Прут.

Подрядчик, ответственный за строительство водопровода, проинформировал главу кабмина о текущем состоянии дел, мощности водонасосной базы, графике и ходе работ. Он заверил, что водозаборная станция начнёт работу в мае.

Затраты на строительство магистрального водопровода и сетей в черте населённого пункта могут составить до 40 млн леев. В проект включены 11 населённых пунктов, пишет moldpres.md. Ион Кику призвал чиновников принять срочные меры по расширению проекта на другие населённые пункты Хынчештского, Леовского и Ниспоренского районов.

– Было бы стыдно иметь такое ядро ​​и инфраструктуру, и не использовать их в полной мере. Проблема водоснабжения населённых пунктов в пойме Прута является актуальной. В колодцах практически нет воды, а уровень реки резко упал. Проект должен быть срочно проработан и расширен на другие населённые пункты, тем более что станция способна обеспечить водой 50 000 человек, – сказал Кику.

Премьер отметил, что средства, необходимые для завершения строительства, будут выделены из Национального экологического фонда, а также из Агентства регионального развития. После встречи он осмотрел три насосные станции в сёлах Обилены и Котул Морий и сообщил, что вернётся с проверкой в марте.