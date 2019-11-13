Ион Кику: биография кандидата на пост премьер-министра

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Иону Кику 47 лет, у него высшее экономическое образование, окончил Академию экономических наук (ASEM).

Имеет академический опыт, в первые годы после окончания факультета работал на кафедре микро- и макроэкономики в ASEM. После этого и до 2005 года работал в частном секторе.

В 2005-м занял пост начальника Управления структурных реформ в Министерстве экономики и торговли, войдя в команду господина Игоря Додона, который тогда занимал должность заместителя министра.

В 2006-2008 годах был заместителем министра финансов, а в 2008-2009 годах – советником по экономическим вопросам и внешней политике премьер-министра Зинаиды Гречаный.

В 2010-2017 годах работал во многих проектах в области публичных финансов, в том числе под эгидой Всемирного банка, участвуя в реформе Управления публичными финансами в ряде стран Европы и Центральной Азии. В этот же период занимал должность председателя Совета по стратегическому развитию в Государственном университете медицины и фармации им. Н. Тестемицану.

В январе 2018 года стал генеральным секретарем Министерства финансов, а с декабря 2018-го по июнь 2019-го был министром. В этот период разработал и внедрил многие инициативы, направленные на укрепление сферы публичных финансов страны, на повышение конкурентоспособности экономики страны, а также ряд проектов социального характера.

С июля 2019 года по настоящее время занимает должность советника президента.

Женат, воспитывает троих детей. Владеет русским и английским языком. В политических партиях не состоит.