Уроженец Чимишлии, два года находившийся в розыске за кражу, экстрадирован из Украины

Уроженец Чимишлии, два года находившийся в розыске за кражу, экстрадирован из Украины

19-летнего парня родом из Чимишлии, который был объявлен в розыск два года назад, выслали из Украины за нарушение срока пребывания на территории соседнего государства. Как оказалось, его разыскивает молдавская полиция за кражу.

– Два года назад мужчина незаконно пересек государственную границу и сумел скрыться от уголовного преследования на Украине. Вчера во второй половине на украинском КПП «Серпневое» мужчину передали в руки молдавским властям, – сообщил представитель пограничной полиции.

Молодой человек был обнаружен и задержан украинскими пограничниками в километре от пограничной линии при попытке обманным путём вернуться на родину, передаёт tv8.md. Юноша, родившийся в деревне Троцкое, в течение двух лет разыскивался инспекторатами полиции Басарабяски и Чимишлии за хищение имущества другого лица. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО в Басарабяске до выяснения всех обстоятельств.

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