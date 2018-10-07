Ион Чебан выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва в жилом доме на Рышкановке

Председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинёва Ион Чебан выразил свои искренние соболезнования родственникам погибших во время взрыва в жилом доме на Московском проспекте, 11/5 и призвал городские службы собраться в срочном порядке.

Он отметил, что события прошедшей ночи никого не оставили равнодушными. Кроме этого, глава фракции ПСРМ призвал Муниципальный совет и городские службы собраться в срочном порядке и решить вопросы, в первую очередь, помощи пострадавшим, расселения людей и оказания им всесторонней поддержки.

– Очень жаль, что это произошло, и пострадали люди. Следственные органы еще должны установить причины случившегося. И здесь мы снова возвращаемся к вопросу о безопасности столичного жилья, к вопросу о соблюдении норм строительства и эксплуатации жилья, – отметил Чебан.

Напомним, в результате взрыва 3 человека погибли, еще около 10, по последним данным, получили травмы. Ранее президент Игорь Додон сообщил, что его администрация окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.