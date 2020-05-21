Ион Чебан встретится с работниками торговых точек, эвакуируемых из подземного перехода на Рышкановке

Возле здания претуры сектора Центр, где сегодня проходит заседание Муниципального совета Кишинева, собрались несколько продавцов из подземного перехода на улице Алеку Руссо. Они провели акцию протеста из-за эвакуации их торговых точек.
К протестующим вышел генеральный примар. Ион Чебан пояснил, что этот подземный переход, как и все остальные, нуждается в ремонте, который невозможно начать без его освобождения от торговых точек.
– Вы голосовали за меня для того, чтобы были изменения к лучшему. Мы встретимся с вами, обсудим то, что касается вашей работы. Но эвакуация необходима, – отметил он.
Среди протестующих был и арендатор площадей в подземном переходе, которые, как он сам признал, он передает в субаренду. Чебан упрекнул его в защите собственных интересов, а не интересов протестующих людей.
– Вы не осуществляете экономическую деятельность, а зарабатываете на тех, кто работает. Все вопросы мы будем обсуждать с этими людьми, – заметил генпримар.
Он предложил протестующим торговцам провести встречу. Она назначена на ближайшую субботу.
Напоминаем, ранее Ион Чебан подписал распоряжение об эвакуации торговцев из подземного перехода на улице Алеку Руссо, чтобы начать его ремонт. Проведенный муниципалитетом аудит показал, что арендаторы площадей в столичных подземных переходах недоплатили в бюджет 16 миллионов леев.
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