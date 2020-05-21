Ион Чебан встретится с работниками торговых точек, эвакуируемых из подземного перехода на Рышкановке

0

Возле здания претуры сектора Центр, где сегодня проходит заседание Муниципального совета Кишинева, собрались несколько продавцов из подземного перехода на улице Алеку Руссо. Они провели акцию протеста из-за эвакуации их торговых точек.

К протестующим вышел генеральный примар. Ион Чебан пояснил, что этот подземный переход, как и все остальные, нуждается в ремонте, который невозможно начать без его освобождения от торговых точек.

– Вы голосовали за меня для того, чтобы были изменения к лучшему. Мы встретимся с вами, обсудим то, что касается вашей работы. Но эвакуация необходима, – отметил он.

Среди протестующих был и арендатор площадей в подземном переходе, которые, как он сам признал, он передает в субаренду. Чебан упрекнул его в защите собственных интересов, а не интересов протестующих людей.

– Вы не осуществляете экономическую деятельность, а зарабатываете на тех, кто работает. Все вопросы мы будем обсуждать с этими людьми, – заметил генпримар.

Он предложил протестующим торговцам провести встречу. Она назначена на ближайшую субботу.

Напоминаем, ранее Ион ​​Чебан подписал распоряжение об эвакуации торговцев из подземного перехода на улице Алеку Руссо, чтобы начать его ремонт. Проведенный муниципалитетом аудит показал, что арендаторы площадей в столичных подземных переходах недоплатили в бюджет 16 миллионов леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.