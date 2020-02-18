Ион Чебан встретился со своим коллегой в Тель-Авиве

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Стороны обсудили несколько приоритетных пунктов в вопросах сотрудничества между Кишинёвом и Тель-Авивом. Подробнее об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети.



Договорились продлить Соглашение о побратимстве, заключённое между Кишинёвом и Тель-Авивом в 2000 году. Кроме того, коллеги из Тель-Авива предложили помощь в проведении экспертиз в различных областях, а также в реализации проектов, касающихся местного публичного управления, инфраструктуры, бизнес-среды, медицины, – говорится в сообщении.

Чебан подчеркнул, что многие управленческие аспекты, применяемые в городах Израиля, также могут быть применены и в Кишинёве.