Ион Чебан встретился с руководством ФИБА (ФОТО)

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Столичный градоначальник встретился накануне с президентом Международной федерации баскетбола (ФИБА) Тургаем Демирелем и исполнительным директором ФИБА Камилем Новаком, которые впервые посетили нашу страну. Гостей сопровождал президент Федерации баскетбола Молдовы Александр Абрамчук.

Как сообщили в примарии, в ходе встречи стороны обсудили возможности инициирования совместных проектов, в частности, открытие баскетбольных площадок и спортивных секций в муниципальных образовательных учреждениях.

– Спортивная культура должна формироваться с раннего возраста. В этой связи, примерно в 30 учебных заведениях столицы мы планируем создать секции по дзюдо и футболу, а в будущем намерены открыть шахматные секции, – заявил Ион Чебан

На встрече была также затронута тема создания в Кишинёве многофункциональных спортивных площадок, где граждане будут иметь возможность заниматься спортом на открытом воздухе.

– Мы готовы сотрудничать со всеми спортивными федерациями путём реализации двусторонних проектов. Таким образом мы сможем организовывать различные спортивные мероприятия в Кишинёве, – добавил генпримар.