Ион Чебан встретился с представителями Европейского инвестиционного банка (ФОТО)

Ион Чебан встретился с представителями Европейского инвестиционного банка (ФОТО)

Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан провёл рабочую встречу с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), которые находились с визитом в Республике Молдова.

По словам градоначальника, в течение недели специалисты следили и получали информацию о муниципальных проектах, финансируемых ЕБРР/ЕИБ. Представители ЕИБ и примарии Кишинёва обсудили то, как реализуются эти программы, а также возникающие в процессе их внедрения проблемы и способы их устранения.

– Мы намерены продолжать сотрудничество в разных областях и разработку новых проектов, таких как дороги, энергоэффективность, водоснабжение и канализация, а также твёрдые бытовые отходы, – написал Чебан на своей странице в социальной сети.

Представители ЕИБ выразили готовность поддерживать в дальнейшем муниципалитет.

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