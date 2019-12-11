Ион Чебан встретился с мэром турецкого муниципия Конья (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился сегодня со своим коллегой, мэром турецкого муниципия Конья Угуром Ибтахимом Алтаем.

Чебан отметил, что это – город с богатой историей и многовековыми традициями. Генерального примара Кишинева поразила чистота в парках, на улицах и во дворах жилых домов. Он подчеркнул, что каждый исторический памятник в этом городе тщательно оберегают и, по необходимости, реставрируют. Также развивается туристическая сфера. Кроме того, в последние годы были построены новые жилые кварталы с развитой инфраструктурой.

– Обсудили проекты, которые мы можем реализовать вместе, а также произвели обмен мнениями. Договорились, что в ближайшее время группа специалистов, инженеров-проектировщиков из города Конья, посетит муниципий Кишинев, чтобы познакомиться с городом и провести необходимую экспертизу, после чего будут реализованы конкретные проекты, такие как: реставрация исторических памятников, возрождение парков и других культурных объектов. Приятно рад готовности к сотрудничеству в различных направлениях. Нам многому нужно научиться, а опыт других городов будет чрезвычайно для этого полезен, – написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, генеральный примар Кишинева совершает визит в Турцию.