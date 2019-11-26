Ион Чебан встретился с гражданами по их личным вопросам (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел накануне прием граждан. Люди обратились к нему с проблемами социального, экономического и юридического характера.

Как отметил на своей странице в соцсети градоначальник, некоторые из проблем не решались годами. Он намерен изменить это.

– Я общался с каждым жителем и продолжу это делать. Все обращения, жалобы и запросы граждан будут проанализированы, после чего мы выступим с ответами и действиями по каждому случаю, – заверил Ион Чебан