Ион Чебан встретился с Дмитрием Козаком (ФОТО)

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В рамках рабочего визита в Москву генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился с вице-председателем правительства, спецпредставителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических связей с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

Градоначальник получил поздравления и пожелания удачи в работе. Стороны обсудили целый ряд экономических, социальных, культурных, образовательных аспектов сотрудничества между Кишиневом и городами регионами России, а также наметили разработку плана действий на ближайшее время.

– Знаю, что есть огромный потенциал для сотрудничества и развития, – написал он на своей странице в соцсети.