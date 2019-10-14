Ион Чебан возложил цветы у дома, где жил Карл Шмидт (ФОТО)

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В то время как большинство людей в честь Храма Кишинева несут цветы к памятнику Штефану чел Маре, кандидат в столичные генпримары Ион Чебан направился к дому, где проживал лучший градоначальник Кишинева – Карл Шмидт.

Кандидата в генпримары заметили на углу улиц Митрополит Варлаам и М. Эминеску, у дома, в котором проживал Карл Шмидт. Ион Чебан оставил под памятной табличкой большой букет красных роз.

Карл Шмидт был примаром Кишинева в 1877 по 1903 год. Его по праву считают первым реформатором Кишинева. По его инициативе и при его участии были построены многие здания, которые и по сей день украшают молдавскую столицу, – церкви, культурные и образовательные учреждения, медицинские центры. Также во времена его руководства городом было построено здание примэрии Кишинева, вымощены главные улицы, построены водопровод и канализация, были проведены электричество и телефон, посажен ботанический сад и сделано многое другое.

Сегодня, 14 октября, празднуется Храм муниципия Кишинев. По этому случаю кандидат на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан пригласил всех жителей и гостей столицы на грандиозный праздник с концертом в сквере Театра оперы и балета имени Марии Биешу.