Ион Чебан возложил цветы к бюсту Григоре Виеру (ФОТО)

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Сегодня поэту Григоре Виеру исполнилось бы 85 лет. Генеральный примар столицы Ион Чебан принял участие в возложении цветов к бюсту поэта.

– В своих стихах великий поэт описывал любовь к стране и к народу. Его работы сегодня изучены и будут переданы нашим потомкам. Никто так красиво и душевно не описывал в стихах облик матери, как Григоре Виеру. Именно он дал жизнь известной азбуке Albinuţa, настольной книге для нескольких поколений детей. Григоре Виеру будет жить благодаря своей лирике в исполнении великих артистов, – сказал столичный градоначальник.

В ходе мероприятия, на котором присутствовал и сын поэта, Кэлин Виеру, несколько присутствующих у бюста высказали недовольство визитом примара, однако он не выказал возмущения этим, отметив, что каждый человек имеет право на свое мнение.

Григоре Виеру родился 14 февраля 1935 года в селе Перерыта Бричанского района. Он является автором большого количества стихотворений, сказок для детей и песен. Вдохновение в его поэзии черпало много молдавских композиторов. В ночь с 15 на 16 января 2009 года Григоре Виеру попал в автомобильную аварию недалеко от села Дэнчень Яловенского района, в результате которой 18 января скончался.