Ион Чебан в Санкт-Петербурге почтил память молдаван, павших при защите блокадного Ленинграда

Ион Чебан в Санкт-Петербурге почтил память молдаван, павших при защите блокадного Ленинграда

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В церемонии приняли участие также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Ион Чебан возложил венок к памятнику уроженцам Молдовы, павшим при защите блокадного Ленинграда.

– С нами Нина Дмитриевна Максим из Кишинева. Блокадница. Крепкого здоровья живым, светлая память тем, кого нет. 490 тысяч человек лежат в братских могилах только на одном этом кладбище. В этом году исполняется 75 лет со времени окончания самой страшной войны во всемирной истории. Человеческий подвиг живёт! – написал генпримар на своей странице в соцсети.

На Пискарёвском мемориальном кладбище захоронено 490 тысяч мирных жителей и воинов Ленинградского фронта.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md