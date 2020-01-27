Ион Чебан в Санкт-Петербурге почтил память молдаван, павших при защите блокадного Ленинграда

0

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В церемонии приняли участие также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Ион Чебан возложил венок к памятнику уроженцам Молдовы, павшим при защите блокадного Ленинграда.

– С нами Нина Дмитриевна Максим из Кишинева. Блокадница. Крепкого здоровья живым, светлая память тем, кого нет. 490 тысяч человек лежат в братских могилах только на одном этом кладбище. В этом году исполняется 75 лет со времени окончания самой страшной войны во всемирной истории. Человеческий подвиг живёт! – написал генпримар на своей странице в соцсети.

На Пискарёвском мемориальном кладбище захоронено 490 тысяч мирных жителей и воинов Ленинградского фронта.