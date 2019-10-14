Ион Чебан уверенно удерживает лидерство в опросах

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Наибольшее число кишиневцев намерены отдать свой голос на предстоящих выборах генерального примара Кишинева за кандидата ПСРМ Иона Чебана. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные сегодня, 14 октября.

Согласно итогам, на предстоящих выборах за Иона Чебана намерены голосовать 41,8% определившихся с выбором кишиневцев. На втором месте – Андрей Нэстасе, 33,8%. Третий – Дорин Киртоакэ с 8,2%. У незарегистрированного в гонке Руслана Кодряну – 6,5, у Владимира Чеботаря – 3,5%. У остальных кандидатов – менее 2%.

Что касается расклада сил в Муниципальном совете, опрос также показал, что большинство кишиневцев намерены голосовать за ПСРМ (почти 30%). На втором месте – “АКУМ” с 22,7%. Следом – ЛП с 3%. У ДПМ – 2,8%, у партии “Шор” – 2,4%, у ПКРМ – 2,3%.

Опрос общественного мнения проводился компанией CBS-AXA по заказу WatchDog за счет средств National Endowment for Democracy в период с 5 по 13 октября. В исследовании приняли участие 431 житель Кишинева. Погрешность составляет +/- 4,7%.