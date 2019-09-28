Ион Чебан: У нас нет времени ждать. Мы должны действовать, и действовать быстро!

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Сегодняшняя экономика Кишинева примитивна и не технологична. В Кишиневе наблюдается острая нехватка хорошо оплачиваемых рабочих мест, обеспечивающих также и возможности карьерного и профессионального роста.

Экономика Кишинева застряла между прошлым и будущим. Но не «в прыжке», а в грязи и пыли.

Люди по-разному понимают термин “экономика”.

Помимо объема и стоимости произведённых товаров и услуг, количества трудоустроенных людей и средней заработной платы, экономика – это ещё и многое другое.

Например, возможность экономики разрабатывать и производить новые полезные товары и услуги – такие, каких остро желают потребители. Это созидательный потенциал, способный генерировать тенденции в обществе.

Не менее важно свойство экономики предоставлять возможности личностного роста – карьерного и профессионального.

В Кишиневе появились сильные конкурентоспособные компании.

Некоторые просто фантастические!

Благодаря им мы можем говорить, что тоже являемся разработчиками современных технологических решений и услуг.

Но таких компаний слишком мало.

Они как маленькие яркие звездочки на огромном темном небе.

К сожалению, до сих пор бытует мнение, что Республика Молдова – исключительно аграрная страна.

Считаю эту позицию ошибочной.

Либо мы станем промышленно развитой страной, либо страной со стареющим населением.

В Кишиневе, несмотря на то, что он является столицей, наблюдается острый дефицит возможностей для молодежи. Дефицит возможностей изучения современных специальностей и получения дипломов, признаваемых за пределами Молдовы.

Еще больший дефицит возможностей профессионального роста.

Практически отсутствуют возможности участия в создании современных продуктов и решений – «решений завтрашнего дня».

Между тем все больше и больше наших молодых людей ищут такие возможности, и эти поиски заставляют их покинуть Молдову.

Наши молодые люди талантливы.

Они мечтают работать в Amazon и Google, Huawei и Alibaba, Tesla и Continental.

Они хотят интегрироваться в корпоративную культуру таких компаний, как Facebook и Яндекс.

Можно назвать десятки имён известных компаний, которые привлекают нашу молодёжь зарплатой, условиями труда и возможностями личностного роста.

И эти компании могут работать, разрабатывать и производить в Кишиневе.

У нас есть всё для этого. У нас есть земля. У нас есть здания. У нас есть инфраструктура – пусть и несовершенная, но вполне пригодная для их деятельности. Нам просто не надо ждать, пока они сами постучатся в нашу дверь. Перед ними достаточно открытых дверей.

Необходимо разработать привлекательные деловые предложения и самим постучаться к ним. Необходимо суметь убедить их, что их бизнес будет хорошо развиваться в Кишиневе, и что здесь они найдут лучшие условия для деятельности. Что в Кишиневе они найдут талантливую молодежь и зрелую власть.

У нас нет времени ждать. Мы должны действовать, и действовать быстро!

Ион Чебан, кандидат на пост главы муниципия Кишинев