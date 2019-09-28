Ион Чебан: У нас нет времени ждать. Мы должны действовать, и действовать быстро!

Сегодняшняя экономика Кишинева примитивна и не технологична. В Кишиневе наблюдается острая нехватка хорошо оплачиваемых рабочих мест, обеспечивающих также и возможности карьерного и профессионального роста.
Экономика Кишинева застряла между прошлым и будущим. Но не «в прыжке», а в грязи и пыли.
Люди по-разному понимают термин “экономика”.
Помимо объема и стоимости произведённых товаров и услуг, количества трудоустроенных людей и средней заработной платы, экономика – это ещё и многое другое.
Например, возможность экономики разрабатывать и производить новые полезные товары и услуги – такие, каких остро желают потребители. Это созидательный потенциал, способный генерировать тенденции в обществе.
Не менее важно свойство экономики предоставлять возможности личностного роста – карьерного и профессионального.
В Кишиневе появились сильные конкурентоспособные компании.
Некоторые просто фантастические!
Благодаря им мы можем говорить, что тоже являемся разработчиками современных технологических решений и услуг.
Но таких компаний слишком мало.
Они как маленькие яркие звездочки на огромном темном небе.
К сожалению, до сих пор бытует мнение, что Республика Молдова – исключительно аграрная страна.
Считаю эту позицию ошибочной.
Либо мы станем промышленно развитой страной, либо страной со стареющим населением.
В Кишиневе, несмотря на то, что он является столицей, наблюдается острый дефицит возможностей для молодежи. Дефицит возможностей изучения современных специальностей и получения дипломов, признаваемых за пределами Молдовы.
Еще больший дефицит возможностей профессионального роста.
Практически отсутствуют возможности участия в создании современных продуктов и решений – «решений завтрашнего дня».
Между тем все больше и больше наших молодых людей ищут такие возможности, и эти поиски заставляют их покинуть Молдову.
Наши молодые люди талантливы.
Они мечтают работать в Amazon и Google, Huawei и Alibaba, Tesla и Continental.
Они хотят интегрироваться в корпоративную культуру таких компаний, как Facebook и Яндекс.
Можно назвать десятки имён известных компаний, которые привлекают нашу молодёжь зарплатой, условиями труда и возможностями личностного роста.
И эти компании могут работать, разрабатывать и производить в Кишиневе.
У нас есть всё для этого. У нас есть земля. У нас есть здания. У нас есть инфраструктура – пусть и несовершенная, но вполне пригодная для их деятельности. Нам просто не надо ждать, пока они сами постучатся в нашу дверь. Перед ними достаточно открытых дверей.
Необходимо разработать привлекательные деловые предложения и самим постучаться к ним. Необходимо суметь убедить их, что их бизнес будет хорошо развиваться в Кишиневе, и что здесь они найдут лучшие условия для деятельности. Что в Кишиневе они найдут талантливую молодежь и зрелую власть.
У нас нет времени ждать. Мы должны действовать, и действовать быстро!
Ион Чебан, кандидат на пост главы муниципия Кишинев