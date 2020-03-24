Ион Чебан – родителям: Не приводите детей на игровые площадки!

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Несмотря на то, что игровые площадки ежедневно дезинфицируются, в период карантина и на фоне общей эпидемической ситуации в городе пребывания на них лучше избегать, уверен генеральный примар.

– Игровые площадки в любом случае дезинфицируются, но этого недостаточно в качестве защитной меры. Главный аргумент заключается в том, что мы должны исключить скопления людей, не допускать, чтобы дети были близко друг к другу, и это самая правильная мера защиты. Оставайтесь дома! – призвал Ион Чебан в рамках передачи на одном из телеканалов.

Несмотря на то, что детские площадки были огорожены с помощью специальных лент, столичный градоначальник говорит, что многие из них были порваны.

– Есть игровые площадки, где эти ленты неоднократно были порваны. У нас есть изобретательные люди, они не рвут их, а расклеивают, а затем приклеивают обратно. Это плохо! Мы должны защищать наших детей, защищать себя, окружающую среду, в которой мы находимся. Это означает, что мы должны максимально избегать мест скопления людей в муниципалитете, а игровые и спортивные площадки являются именно такими местами, – уточнил Ион Чебан.

Градоначальник высказался и о ситуации в парках, отметив, что рабочие ежедневно дезинфицируют скамейки и все поверхности в общественных местах.

– За последние несколько дней была проведена огромная работа в непростых условиях. Я хочу призвать вас уважать труд этих людей. Это не так просто. У них есть специальные защитные средства. Они работают в более сложных условиях, чем обычно, – отметил Ион Чебан.

Напомним, что ранее генеральный примар заявил, что примария Кишинева окажет содействие центральным властям и предпримет необходимые действия в связи со вчерашним решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому доступ в некоторые общественные места, как, например, в парки и на детские площадки, будет ограничен.

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