Ион Чебан рассказал педагогам о дидактической помощи, выделением которой занимается его команда (ФОТО)

Ион Чебан рассказал педагогам о дидактической помощи, выделением которой занимается его команда (ФОТО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан провёл сегодня встречу с учительским составом теоретического лицея «Детская академия».

Как рассказал сам социалист на своей странице в соцсети, они обсудили вопросы и потребности учебного процесса. Ион Чебан представил присутствующим свою избирательную платформу, сосредоточив внимание на конкретных предложениях для учителей и учеников.

– Мы обсудили дидактическую помощь, которую мы прорабатываем с нашими коллегами из ПСРМ, и которую планируем предоставить уже в этом году. Также я ответил на вопросы и отметил новые предложения, которые мы, конечно, будем учитывать, – отметил кандидат в генпримары.

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