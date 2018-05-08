Ион Чебан рассказал педагогам о дидактической помощи, выделением которой занимается его команда (ФОТО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан провёл сегодня встречу с учительским составом теоретического лицея «Детская академия».

Как рассказал сам социалист на своей странице в соцсети, они обсудили вопросы и потребности учебного процесса. Ион Чебан представил присутствующим свою избирательную платформу, сосредоточив внимание на конкретных предложениях для учителей и учеников.

– Мы обсудили дидактическую помощь, которую мы прорабатываем с нашими коллегами из ПСРМ, и которую планируем предоставить уже в этом году. Также я ответил на вопросы и отметил новые предложения, которые мы, конечно, будем учитывать, – отметил кандидат в генпримары.