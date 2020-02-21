Ион Чебан рассказал об успехах в налаживании сотрудничества в Молдове и за ее пределами

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Примария Кишинева становится учреждением, открытым для широкого сотрудничества в рамках закона во всех областях со всеми, кто этого желает – иностранными и внутренними партнерами, госучреждениями и экономическими агентами, городами и специалистами. Об этом говорил генпримар Кишинева Ион Чебан в ходе пресс-конференции, посвященной отчету о 100 днях его работы на этом посту.

Рассказывая о налаживании сотрудничества за пределами Молдовы, Чебан отметил, что поездки в другие города приносят реальные положительные результаты для молдавской столицы. Так, столичным мунсоветом было одобрено Дополнительное соглашение о сотрудничестве к Протоколу о побратимстве между примарией Кишинева и примарией Бухареста. Соглашение предусматривает продолжение реализации двухсторонних проектов, а также перспективы укрепления отношений между городами. Результатами заключения двух других соглашений с Бухарестом станут реабилитация парка «Алунел» и ремонт старого блока лицея имени Георге Асаки.

Правительство Ленинградской области окажет поддержку Кишиневу в обновлении Генерального градостроительного плана и обустройстве парка возле Цирка, а Минск поможет в проектировании и строительстве пешеходной аллеи между парками «Валя Морилор» и «Дендрарий». Также состоялся обмен опытом с коллегами из Румынии, Украины, Российской Федерации, Турции, Израиля.

– Хочу, чтобы все понимали: до сих пор сотрудничества как такового не было. У примарии Кишинева подписано много соглашений о побратимстве. Вчера я вернулся из Тель-Авива: на протяжении 20 лет по подписанному в 2000 году соглашению о побратимстве с этим городом не было сделано абсолютно ничего. И с Бухарестом у нас будет плотное сотрудничество, хотят этого некоторые или нет. Также у нас налажено прямое взаимодействие с Москвой, Санкт-Петербургом, другими городами и странами. И мы продолжим развивать сотрудничество со всеми, – заявил столичный градоначальник.

Крепнет и сотрудничество примарии с государственными учреждениями Молдовы – президентурой, парламентом и правительством.

– Мы всегда обсуждаем проекты стратегического развития муниципия Кишинев, а также планы, которые предстоит реализовать. Вместе нам удается поднимать важные темы и обмениваться мнениями при анализе сложных проблем. Кроме того, мы намерены реализовать несколько крупных проектов для муниципия. Также мы создали совместные рабочие группы с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерством культуры, образования и исследований. Таким образом мы улучшаем услуги для граждан на муниципальном уровне и совместно осуществляем действия, которые принесут только пользу, – рассказал Ион Чебан

Для развития экономического потенциала столицы примарией было подписано соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой, будут организованы совместные мероприятия. Также муниципалитетом была разработана концепция инвестиционного фонда, цель которого – внедрение экономических, социальных и инфраструктурных проектов.

Также на следующую неделю запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией принимающего туризма Республики Молдова для продвижения Кишинева как туристического направления. Помимо этого, Кишинев создаст Совет меценатов, чтобы стимулировать привлечение грантов и проектов при поддержке Всемирного банка, ЮНИСЕФ и ПРООН.

Полный текст отчета можно найти на сайте ionceban.md.