Ион Чебан рассказал о проектах, реализованных в пригородах Кишинева (ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ на пост генпримара столицы от ПСРМ Ион Чебан провел сегодня пресс-конференцию на тему «Пригороды – это Кишинев». Он отметил, что за 4 года работы в мунсовете Кишинева социалисты в сотрудничестве с другими фракциями выделили пригородам 391 млн. леев на развитие инфраструктуры, строительство или восстановление инженерных сетей, ремонт дорог, дошкольных учреждений и школ, а также уборку. Кандидат на пост генпримара назвал десятки профинансированных проектов для пригородов.

1. Чореску – было выделено 17 млн. 700 тыс. леев. Наибольшие инвестиции были сделаны в ремонт улиц Тинеретулуй, Фрунзе, Когылничану, Михай Витязул (капитальный ремонт), а также в строительство систем водоснабжения и канализации в селе Фэурешть. Также в одном из секторов коммуны построены внешние канализационные сети.

2. Кодру – больше всего средств было вложено в строительство улиц св. Василия, св. Николая, св. Георгия и св. Марии. Кроме того, на средства муниципального бюджета были выполнены работы по остановке оползней на улице Извоарелор и по обустройству тротуаров на улице Скиноаса.

3. Колоница – 15 миллионов леев было выделено на капитальный ремонт детского сада на улице Богдан Петричейку Хышдеу. Также были отремонтированы улицы Штефан Няга, Виеру и Штефан чел Маре. Была построена улица Фынтынилор, а улицы Хышдеу, Тогатин, Буков, Хотин, Флорилор, Трандафирилор, Букурешть, Лэутарилор и Унири были капитально отремонтированы.

4. Дурлешты – было выделено 42 миллиона. Были построены водопроводная сеть и канализационный коллектор на улицах Каля Унирий и Резистенцей. На капитальный ремонт улицы Тудор Владимиреску было выделено 10 млн. леев. Были отремонтированы улицы Кауказулуй и Ливезилор, также на них были восстановлены канализационные сети.

5. Гидигич – были отремонтированы здание гимназии №59 и дом культуры.

6. Гратиешты – было выделено 8 миллионов леев на освещение улицы Думбравей и на ремонтные работы на улицах Приетенией и Сфынтэ Винерь в Хулбоака. Также были отремонтированы крыши Теоретического лицея в Грэтиешть и гимназии №93 в Хулбоака.

7. Сынжера – было выделено 12 миллионов на строительство детского сада и 3 миллиона на строительство канализации в селе Добружа. За счет муниципальных средств продлено уличное освещение и отремонтирована крыша гимназии №66 в Добруже.

8. Ставчены – на обустройство мансард и строительство теплоцентрали в детском саду Сэлчиоара выделено 7 млн. леев. Помимо этого, были отремонтированы спортшкола и улицы Ренаштерий и Георге Асаки.

9. Тогатин – газификация сектора Сатул Ноу села в Тогатин, строительство канализационных сетей в селе Келтуитор и закупка спецтехники для вывоза отходов. Также были проведены работы по ремонту дома культуры и реконструкции медицинского пункта в селе Келтуитор.

10. Трушены – выделен первый транш в размере более 3 миллионов на строительство системы водоснабжения Кишинев-Трушены. Также был построен санитарный блок в гимназии Георге Мадан. Около 6 млн. леев было предоставлено для строительства нового блока в детском саду №1.

11. Вадул-луй-Водэ – практически полностью был обновлен дом культуры. На канализационные сети и ремонт насосной станции было выделено более 5 млн. леев. Также 2,8 млн. леев было выделено на строительство канализационных сетей в селе Вэдулень. Более 7 миллионов леев было вложено во второй этап ремонта улиц.

12. Ватра – введен в эксплуатацию новый стадион. 2 млн. леев было выделено на реконструкцию и надстройку здания медицинского центра. Около 1,6 млн. леев было также выделено для нового жилого района этого населенном пункте. Также были проведены работы по ремонту отопительной системы в гимназии Маларчук. Медицинский изолятор и система вентиляции в детском саду были полностью отремонтированы. Также была установлена система освещения на улицах Плопилор и Фынтыницей.

13. Бачой, Бубуечь, Будешты, Крикова, Крузешты – было выделено 18, 20, 30 миллионов леев – в зависимости от численности населения.

Кандидат отметил, что развитие муниципия Кишинев также означает и модернизацию пригородов. Ион Чебан представил видео проектов, которые будут реализованы в населенных пунктах муниципия.