Ион Чебан рассказал кишиневцам о планах по восстановлению зеленых зон столицы (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан провел очередные открытые дебаты, ставшие уже традиционными и привлекающие журналистов, общественных деятелей, экспертов в различных областях и простых жителей столицы.

На сегодняшней встрече Чебан обсудил развитие зон отдыха, парков и скверов, спортивных и детских площадок. Он отметил, что мунсоветом был разработан и одобрен проект по разграничению зеленых насаждений, однако его внедрение тормозится исполнительной властью столицы из-за корыстных интересов.

Чебан рассказал, что в бюджете Кишинева уже запланированы 102 миллиона леев, которые будут направлены на текущие работы по содержанию зеленых насаждений и наведению порядка в городе, на завершение всех работ в парке “Валя Морилор”, где необходимо предусмотреть всё необходимое для лиц с ограниченными возможностями и мам с колясками, а также организовать зоны развлечений. Также в программе реабилитации значатся парки “Ла Извор”, “Рышкану”, Долина Роз и несколько аллей.

Также кандидат в генпримары рассказал, что в 2018 году будут изысканы средства для ремонта трех столичных фонтанов: в Долине Роз, парке “Ла Извор” и еще одном, еще не выбранным.

Присутствующие сообщили кандидату в генпримары о проблеме мусора в парках после отдыха, и обратились с просьбой рассмотреть вариант создания специальных зон отдыха, либо ввести контроль и штрафовать за загрязнение окружающей среды.

Чебан согласился с тем, что порядок в столичных парках зависит и от самих горожан. Для этого, по его мнению, необходимы как кнут, так и пряник: помимо штрафов необходимы хорошо обустроенные зоны отдыха.