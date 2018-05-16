Ион Чебан рассказал, как собирается бороться с проблемой бродячих собак в Кишинёве (ВИДЕО)

У кандидата от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева есть чётко составленный план решения проблемы бродячих собак в Кишинёве, которых с каждым годом становится всё больше и больше.

Об этом он рассказал в ходе предвыборных дебатов на частном телеканале. Так, по словам кандидата, есть три главных способа окончательного решения данной проблемы: создание приюта, стерилизация собак и учёт всех животных.

– Мы не являемся сторонниками их уничтожения, так как в этой ситуации можно действовать иначе. Есть земля, выделенная муниципальным советом, также должен быть завершён регламент в отношении этой проблемы, – заявил он.

Ион Чебан пообещал, что регламент будет утвержден в кратчайшие сроки.

– Я не знаю, почему это до сих пор не сделано. Повторяю, мы осуществим такие меры, как создание приюта и стерилизация. Возможно, что пройдёт и социальная кампания «Приюти бездомное животное», которую я предложил провести вместе с обществом, – сказал он.