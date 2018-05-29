Ион Чебан рассказал, где возьмет деньги на реализацию своей предвыборной программы (ВИДЕО)

Вся программа кандидата от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Иона Чебана имеет под собой конкретную финансовую почву и будет выполнена.

Об этом сам кандидат рассказал в эфире телепередачи накануне, 28 мая. Так, он подробно расписал, сколько средств необходимо для реализации программы на год, который будет у власти новоизбранный примар, и рассказал, где он их возьмет.

– Вся моя программа создана на базе тех предложений в бюджет, которые наша фракция обработала в декабре прошлого года. Всего для ее реализации необходимо 4,5 миллиарда леев, а бюджет города в статье “доходы” сегодня составляет почти 3,8 миллиарда, а в статье “расходы” – около 4 миллиардов. Для исполнения программы нам не хватает около 600 миллионов леев, но бюджетный год заканчивается в 2018 году, а мандат примара – в первой половине 2019-го, – рассказал кандидат в примары.

Чебан знает, каким образом можно получить недостающие 600 миллионов: посредством налогового администрирования и перехода на электронные госзакупки. Рассказал он и о том, что намерен предпринять для возврата похищенных у столичной примэрии средств.

– Я возьму Андрея Нэстасе вице-мэром по борьбе с коррупцией и дам ему эти полномочия. А если серьезно, то есть несколько методов: создание спецкомиссии по расследованию хищений, так как часть средств действительно можно вернуть. На сегодняшний день нет элементарной инвентаризации всего имущества. Часть можно вернуть посредством суда, подав апелляции в связи с незаконным отчуждением имущества, – отметил Чебан.