Ион Чебан рассказал, где возьмет деньги на реализацию своей предвыборной программы (ВИДЕО)

Ион Чебан рассказал, где возьмет деньги на реализацию своей предвыборной программы (ВИДЕО)

Вся программа кандидата от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Иона Чебана имеет под собой конкретную финансовую почву и будет выполнена.

Об этом сам кандидат рассказал в эфире телепередачи накануне, 28 мая. Так, он подробно расписал, сколько средств необходимо для реализации программы на год, который будет у власти новоизбранный примар, и рассказал, где он их возьмет.

– Вся моя программа создана на базе тех предложений в бюджет, которые наша фракция обработала в декабре прошлого года. Всего для ее реализации необходимо 4,5 миллиарда леев, а бюджет города в статье “доходы” сегодня составляет почти 3,8 миллиарда, а в статье “расходы” – около 4 миллиардов. Для исполнения программы нам не хватает около 600 миллионов леев, но бюджетный год заканчивается в 2018 году, а мандат примара – в первой половине 2019-го, – рассказал кандидат в примары.

Чебан знает, каким образом можно получить недостающие 600 миллионов: посредством налогового администрирования и перехода на электронные госзакупки. Рассказал он и о том, что намерен предпринять для возврата похищенных у столичной примэрии средств.

– Я возьму Андрея Нэстасе вице-мэром по борьбе с коррупцией и дам ему эти полномочия. А если серьезно, то есть несколько методов: создание спецкомиссии по расследованию хищений, так как часть средств действительно можно вернуть. На сегодняшний день нет элементарной инвентаризации всего имущества. Часть можно вернуть посредством суда, подав апелляции в связи с незаконным отчуждением имущества, – отметил Чебан.

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