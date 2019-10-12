Ион Чебан провёл встречу с жителями Ботаники и ответил на их вопросы (ФОТО, ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ на должность генпримара Ион Чебан провёл сегодня встречу с жителями сектора Ботаника в парке «Долина роз».

Участники встречи поговорили о приоритетах для сектора Ботаника. Ион Чебан ответил на все вопросы и заверил людей в том, что у него есть конкретные решения всех проблем.

⁃ У меня есть знания и опыт, необходимые для того, чтобы быть генпримаром для всех жителей Кишинева. У меня компетентная команда, у которой есть желание и четкое видение того, как необходимо модернизировать столицу. Я и моя команда – единственные, у кого есть конкретная программа развития Кишинева на ближайшие 4 года. 20 октября вместе с вами мы одержим победу! – подчеркнул он.

Полное видео беседы можно посмотреть здесь.