Ион Чебан провел встречу с жителями Вадул-луй-Водэ (ФОТО)

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Кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан провел сегодня встречу с жителями Вадул-луй-Водэ в местном Доме культуры. В прошлом году его здание было отремонтировано, в том числе за счет муниципальных средств, на выделении которых настояла фракция ПСРМ в Муниципальном совете.

Также были восстановлены канализационные сети, в том числе в Вэдулень, а также станция водоочистки в городе. Вложения были сделаны и в ремонт дорог.

– Рассказал людям, что наша команда всегда поддерживала пригороды. Вместе с другими советниками за 4 года нам удалось выделить рекордную сумму – 391 миллион леев – на все пригороды. Местные власти не могут реализовать крупные проекты без помощи примарии Кишинева, поэтому в следующие 4 года эта сумма будет утроена. Средства мы направим на завершение работ по реконструкции фасада лицея “Штефан Водэ”, теплоизоляцию здания детского сада, строительство стадиона и плавательного бассейна. Газификация пригородов – еще один приоритет. Я начал дискуссии в этом отношении, а работы стартуют, позднее всего, в следующем году, – отметил Чебан.

Социалист добавил, что ему и его команде знакомы проблемы каждого пригорода, а потому они знают, что делать. Для каждого населенного пункта муниципия есть конкретные проекты, ознакомиться с которыми можно здесь. – Призвал граждан голосовать за конкретные программы. Уверен, что смогу выиграть с первого тура, а сэкономленные деньги будут вложены в проекты для развития, в том числе в пригородах. 20 октября голосуйте за поступки и конкретные программы! – добавил Чебан. Всю беседу можно послушать здесь: https://www.privesc.eu/…/intalnirea-locuitorilor-orasului-V…