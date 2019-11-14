Ион Чебан провел встречу с послом Румынии (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева встретился сегодня с послом Румынии в РМ Даниелом Ионицэ. Ион Чебан поблагодарил главу дипломатической миссии за помощь, оказываемую Румынией муниципию.

– Попросил оказать содействие в активизации сотрудничества с примарией Бухареста, а также с примариями других городов Румынии. Благодарен господину послу за открытость и готовность поддержать инициирование и реализацию совместных проектов с большими городами Румынии, включая обмен опытом. В ближайшее время будет разработана соответствующая повестка. Мои цели остаются прежними – развитие и модернизация города, – написал Чебан на своей странице в соцсети.