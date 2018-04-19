Ион Чебан провел ряд встреч на кишиневских предприятиях и во дворах жилых домов

Кандидат Партии социалистов сегодня продолжил серию встреч с сотрудниками предприятий Кишинева. Социалист представил им свою избирательную платформу и, в частности, концепцию, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы.

– Вопросы, проблемы, предложения. Учтем их, и вместе сможем изменить ситуацию к лучшему! – отметил Чебан на своей странице в соцсети.

Кандидат ПСРМ также отметил: мы должны поддерживать родного производителя и создавать рабочие места здесь, дома.

– Нам необходимо восстановить многие промышленные сектора, которые когда-то не только производили все, что необходимо для внутреннего потребления, но и массово экспортировали нашу продукцию за рубеж. Вместе мы добьемся успеха! – выразил уверенность он.

В завершение дня социалист провел встречу с кишиневцами во дворах жилых домов.

– Очень много проблем. Граждане годами ждут их решения. Десятки обращений в примэрию и в другие инстанции остаются без ответа. Мы ответим каждому, начнем на самом деле решать проблемы, накопленные годами, – подытожил Ион Чебан.

Напомним, досрочные выборы генерального примара муниципия Кишинев состоятся 20 мая.