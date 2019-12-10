Ион Чебан провел ряд важных встреч в Турции (ФОТО)

Ион Чебан провел ряд важных встреч в Турции (ФОТО)

В скором времени группа специалистов из Турции посетит муниципий Кишинев, чтобы оценить ситуацию в молдавской столице. Это поможет предоставить конкретную помощь для развития города. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан 

Вчера он провел встречу с мэром турецкого муниципия Коджаэли Тахиром Буюкаки. Население этой провинции составляет примерно 2 миллиона человек. Сам регион формирует 16% от ВВП Турции. Экспорт оценивается в 28,6 миллиардов долларов, что составляет 17% от общего объема экспорта этой страны.

– В рамках диалога обсудили многие вопросы, которые представляют повышенный интерес для сотрудничества между нашими городами. Также договорились заключить соглашение о побратимстве для широкого партнерства в различных областях: общественно-культурной, спортивной, инфраструктурной, транспортной и так далее. Важная область, которую мы хотим развивать, – торгово-экономическая, – отметил Чебан. 

Этот же вопрос Чебан обсудил с председателями индустриальной и торговой палат региона.

– Поговорили о том, что у нас есть огромный экономический потенциал, и мы готовы к многостороннему сотрудничеству. Предстоит обмен опытом и практиками, после чего мы выступим с конкретным планом развития, – добавил он. 

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