Ион Чебан провел первое оперативное заседание в примарии (ВИДЕО)

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В среду генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел первое в своей должности оперативное заседание с участием глав служб примарии.

– С сегодняшнего дня нам предстоит много работать, и я надеюсь, что эта работа будет эффективной. Я рассчитываю на ваши доброжелательность, опыт и знания. Со многими из вас мы давно знакомы. Надеюсь, что всё, что мы будем делать с этого дня, будет на благо муниципия и горожан, – обратился примар к сотрудникам.

Градоначальник потребовал от своих подчиненных представить в по понедельника информационную записку о целях подразделений, которыми они руководят, показателях достижений, о проблемах, с которыми они сталкиваются, а также о планах до конца 2019 года и идеях на 2020 год. На заседании Чебан выразил недовольство незаконным строительством в столице и состоянием парков и дворов жилых домов, потребовав конкретных действий для решения данных проблем. В то же время примар потребовал от ответственных лиц представить план работ в холодный период года.

– Я пришел в примэрию с конкретной программой и конкретными целями, но я открыт для других хороших идей, которые мы могли бы реализовать вместе, – добавил Чебан.

Мандат примара Иона Чебана был утвержден судом в понедельник, 11 ноября. В первый день работы он подписал распоряжение о демонтаже турникета у входа в учреждение. Также вчера Чебан, как и обещал, приостановил членство в ПСРМ.