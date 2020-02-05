Ион Чебан проинспектировал улицы ночью во время дождя

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан распорядился, чтобы преторы и другие ответственные лица были готовы незамедлительно принимать меры в случае подтопления некоторых улиц или снегопада в столице. Такое указание было отдано после того, как градоначальник вместе с вице-примаром Илие Чебан вышли в город для оценки ситуации во время дождя.

Распорядился, чтобы кризисная ячейка для разрешения опасных ситуаций была готова немедленно собраться и действовать в случае необходимости. Преторы и руководители всех учреждений, ответственных за уборку снега, должны собраться и действовать незамедлительно. Необходимо привлечь всех экономических агентов, располагающих спецтехникой и способных участвовать в уборке снега. Необходимо сотрудничать с полицией в любой ситуации. Оперативная информация должна предоставляться мне каждый час, – сказал Чебан.

Ранее примар столицы отдавал распоряжение о том, чтобы все ливневые канализации должны быть очищены во избежание наводнения, особенно в зонах, которые этому подвержены. Отметим, что по прогнозам синоптиков ожидаются ливневые дожди со снегом и понижение температуры.