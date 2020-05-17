Ион Чебан проинспектировал строительство двух канализационных станций в Сынжере

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Две канализационные станции, которые охватят более 1000 домовладений города Сынжера, будут введены в эксплуатацию к концу мая.

Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, посетивший накануне этот пригородный населенный пункт. Он отметил, что после завершения работ и ввода в эксплуатацию канализационные станции будут переданы под управление АО Apă Canal, которое будет оказывать техническую поддержку.

Помимо этих двух, предстоит построить еще 4 такие станции для обеспечения канализационной системой всего города. Также примара заверили, что в кратчайшие сроки 150 семей в городе Сынжера будут обеспечены природным газом.

– Я посещу все населенные пункты, чтобы проверить внедрение всех проектов, потому что у людей должны быть хорошие условия жизни, – заявил Ион Чебан.

Стоит отметить, что вчера генпримар посетил также село Добружа, где у жителей одного из кварталов наконец появилось электричество в домах.

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