Ион Чебан проинспектировал Центральный рынок и встретился с его руководством (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан посетил сегодня МП “Центральный рынок” и провёл беседу с его руководством.

Градоначальник попросил руководство проанализировать и решить все юридические проблемы муниципального предприятия. Кроме того, он распорядился в кратчайшие сроки провести внутренний аудит учреждения и выяснить, в чём заключаются недостатки его деятельности.

– После того, как у нас появится чёткая картина деятельности и существующих проблем МП “Центральный рынок”, мы приступим к его развитию. Мы намерены обустроить предприятие по модели рынков в других странах с отдельными павильонами и залами, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

В связи с этим представители МП “Центральный рынок” вместе со специалистами Муниципального проектного института «CHIȘINĂUPROIECT» пройдут стажировку в Бухаресте, Минске, Воронеже и Москве. Кроме того, Чебан призвал бороться с любыми проявлениями коррупции в МП “Центральный рынок” и отметил, что те, кто нарушает законы, будут отвечать перед правосудием.

Градоначальник также провёл беседу с торговцами. Они отметили, что желают лучших условий труда и уважения прав каждого предпринимателя.