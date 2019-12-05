Ион Чебан проинспектировал мини-парк развлечений на центральной площади (ФОТО)

Ион Чебан проинспектировал мини-парк развлечений на центральной площади (ФОТО)

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан совместно с вице-примаром по вопросам образования и социальной сфере Анжелой Кутасевич и главой Управления торговли Марчелом Зимбицким проинспектировал вчера мини-парк развлечений, организованный на площади Великого национального собрания, чтобы убедиться, что все объекты были установлены в соответствии с правилами.

Напомним, что ранее градоначальник распорядился, чтобы в период зимних праздников ежедневно с 14.00 до 17.00 все развлечения для детей на ПВНС были бесплатными. Так, дети смогут бесплатно кататься на каруселях, установленных на центральной площади Кишинёва, и фотографироваться с Дедом Морозом у главной ёлки страны. Более того, малыши будут получать в подарок сладости.

Кроме этого, он призвал тех, кто заметит нарушения, связанные с бесплатным доступом к каруселям и фотосессии с Дедом Морозом, сообщать об этом в примэрию.

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