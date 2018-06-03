Ион Чебан проголосовал на выборах генпримара: Важно выбрать хозяйственника, а не политика (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан выполнил свой гражданский долг и пришел на избирательный участок.

По сложившейся традиции, Ион Чебан пришел голосовать вместе со своей семьей: супругой и двумя детьми.

Кандидат в генпримары поздравил всех православных верующих с Днем святых Константина и Елены, и отметил, что принял участие в церковной службе, в ходе которой помолился за здоровье всех граждан Молдовы.

Говоря о выборах генерального примара Кишинева, Чебан выразил надежду, что жители столицы в своем выборе будут руководствоваться желанием решить конкретные проблемы города, и проголосуют за того кандидата, который хочет и готов заниматься этим, а не политикой. Он также призвал кишиневцев не быть равнодушными к судьбе собственного города и обязательно проголосовать.

– Если хочешь что-то изменить, необходимо голосовать. Это демократическая процедура, и изменения начинаются с участия в ней, – подчеркнул Чебан.

В свою очередь, супруга кандидата Татьяна отметила, что гордится им и той поддержкой, которую ему оказывают кишиневцы, а также его профессиональной командой.

– Мы проголосовали за то, чтобы это город стал лучше, красивее, за самого профессионального кандидата, и надеюсь, что ему удастся сделать всё самое лучшее для Кишинева, – сказала она.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу борются два кандидата: кандидат ПСРМ Ион Чебан, занявший первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.