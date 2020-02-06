Ион Чебан: Проект по укреплению дамбы на полигоне в Цынцэрень разработан

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Генеральный примар столицы Ион Чебан посетил полигон по складированию твердых бытовых отходов в коммуне Цынцэрень. Он осмотрел разгрузочную платформу, бывшую станцию по извлечению биогаза, линию электропередач на 110 кВт и защитную дамбу полигона.

По его словам, проектная документация по укреплению дамбы уже разработана и передана на техническую экспертизу. Также будет приобретена и обустроена станция по обработке левигата.

– Объявлен акуцион для проведения работ, победитель станет известен 24 февраля. Муниципий Кишинев предусмотрел выделение средств на реализацию соответствующих проектов. Я посетил полигон, чтобы убедиться, что работы здесь выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства, – сказал Чебан.

На сегодняшний день это единственный полигон в Республике Молдова, который соответствует стандартам и имеет объем хранения около 44 млн. м3. Ежедневно сюда привозят и складируют 600-700 тонн бытовых отходов.