Ион Чебан призвал кишиневцев сохранять наводимую примарией чистоту в городе (ФОТО)

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Каждый день в течение недели в 3 утра рабочие выходят на улицы молдавской столицы во всех секторах, чтобы навести чистоту. Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан

Он подчеркнул, что примария принимает к сведению обращения граждан, поблагодарил работников, ежедневно приводящих в порядок наш город, и призвал жителей столицы с уважением относиться к их труду.

– Этот труд совсем непрост. Очень важно, чтобы каждый гражданин осознавал это, потому что чистота в Кишиневе начинается с каждого из нас. Красивая столица – это чистая столица, – сказал градоначальник.