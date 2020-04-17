Ион Чебан призвал кишиневцев праздновать Пасху дома в кругу семьи

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан прислушается к рекомендациям специалистов и не пойдет в церковь на Пасху. Об этом он заявил в ходе передачи на общественном телеканале. Чебан отметил, что понимает важность традиций и чтит их, но на данный момент самое важное – сохранить здоровье и не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

– Знаю, что независимо от текущей сложной ситуации люди идут в магазины за покупками, чтобы накрыть богатый пасхальный стол. Тем не менее мы призываем граждан на праздники не отправляться в гости, а провести эти дни дома в кругу семьи. Давайте защитим себя и своих близких. Я сам в этом году в церковь не пойду, и призываю всех поступить так же. Это действительно рискованно. Коронавирус не выбирает жертву ни по религиозным, ни по политическим, ни по каким-то еще критериям, – отметил столичный градоначальник.

Напомним, ранее и Игорь Додон заявил, что вопреки ежегодной традиции в этот раз он не будет присутствовать на Пасхальном богослужении, а встретит праздник дома с семьей.

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