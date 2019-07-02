Ион Чебан принял участие во важных встречах с руководством Румынии (ФОТО)

Ион Чебан принял участие во важных встречах с руководством Румынии (ФОТО)

Вице-спикер молдавского парламента, социалист Ион Чебан совершает визит в Бухарест в составе делегации Республики Молдова, возглавляемой премьер-министром РМ Майей Санду. В составе делегации Чебан принял участие во встречах с премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ, председателем Сената Румынии Кэлином Попеску-Теричану и председателем Палаты депутатов Марчелом Чолаку.

По словам Чебана, в рамках бесед осуждались новые направления сотрудничества. Кроме того, стороны выразили надежду на продолжение продуктивного партнерства во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Поблагодарил за поддержку, оказываемую Румынией во всех областях. Румыния – один из самых важных торговых партнеров РМ. Подчеркнул, что в политическом плане мы выступаем за продолжение партнерства на пользу обоих государств и за консолидацию демократических институтов. Высоко оцениваем все проекты и программы помощи для нашей страны, – отметил он. 

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