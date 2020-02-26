Чебан: Преобразование Кишинева только начинается! (ФОТО)

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Столичный градоначальник посетил презентацию результатов проекта “Кишинёв – зелёный город – стратегическое планирование” (Green City Action Plan-GCAP), реализуемого Кишинёвским МПУ и финансируемого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

– Мы все хотим жить в зелёном, чистом и дружелюбном городе. Поэтому мы выступаем за сбалансированную программу действий, которая поможет устойчивому развитию города в экологическом и социально-экономическом смысле, – отметил на своей странице в соцсети Ион Чебан.

По мнению Чебана, это один из крупнейших проектов, направленных на модернизацию города не только с точки зрения строительства, но и обеспечения высокого уровня жизни граждан. Проект содействует конструктивному диалогу между властями и гражданским обществом, обеспечивает здоровую окружающую среду и помогает развитию туризма.

– Считаю, что преобразование города только начинается. Основные действия будут предприняты в ближайшие годы. Убеждён, что за нынешними планами последуют и другие, ещё более амбициозные, которые помогут превратить Кишинёв в более современный город, – подытожил Чебан.